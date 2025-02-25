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Социальный проект «Современная семья – дружная и активная» реализуется в поселке Итатский Тяжинского округа

В преддверии Дня защитника Отечества специалист Итатского городского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Анна Геннадьевна Лиферова провела праздник «Полный вперед!».
Ребят ждали увлекательные конкурсы: «Мы пилоты», «Ловкий стрелок», «Быстрые скакалки» и «Перетягивание каната». Все участники получили памятные сувениры и сладкие медали.
Праздник состоялся в рамках реализации социального проекта «Современная семья – дружная и активная» Итатского храма святителя Николая. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Ранее командой соцпроекта были проведены семейная эстафета «Дружная семья», семейный сплав по реке Кия «Вместе по жизни» и многое другое. Руководит проектом настоятель храма святителя Николая поселка Итатский протоиерей Алексей Чертков.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/02/2025
Общество
Тяжин
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