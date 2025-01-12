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Состоялся шахматный турнир среди обучающихся образовательных организаций Тяжинского округа

Первенство муниципалитета по шахматам прошло на базе загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец». В командном зачете первое место поделили воспитанники Тяжинского центра дополнительного образования (Артем Рудко, Евгений Марценко, Вероника Крюгер, Валерия Симахина) и ребята из Итатской средней школы имени Т. Ф. Данкевич.
Второе место заняли представители Тяжинской средней школы № 3 (Руслан Комаров, Владимир Дюбиков, Альбина Комарова, Марина Комарова). Третье место у ребят из Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова.
В личном первенстве Альбина Комарова заняла первое место, Артем Рудко вышел на второе место. Ребята занимаются в творческом объединении «Шахматная школа» Тяжинского центра дополнительного образования. Артем Рудко был признан лучшим игроком первенства округа по шахматам среди мальчиков.
Организатор соревнований – отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.

Фото: Тяжинский центр дополнительного образования

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kuzbassnews.ru
12/01/2025
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