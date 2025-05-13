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Сотрудница Росгвардии исполнила фронтовую балладу в честь защитниц Отечества

В рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Библиотеке для детей и молодежи Кузбасса состоялся торжественный музыкально-поэтический концерт «Через года звучит Победа».

Сотрудница Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Ольга Алямкина исполнила проникновенное стихотворение Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах», ставшее одним из самых трогательных моментов вечера.

Концерт объединил поколения: на сцене выступили детские творческие коллективы, участники специальной военной операции, ветераны, кадеты и представители Росгвардии. В программе прозвучали песни военных лет, стихи о подвиге советского народа, а хореографические номера воссоздали атмосферу фронтовых писем и радость победного мая 1945 года.

«Такие мероприятия - важная часть патриотического воспитания. Они напоминают нам, что память о героях войны жива, а благодарность защитникам Родины не имеет срока давности», - отметила майор Ольга Алямкина.

 

Фото: Росгвардия

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13/05/2025
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