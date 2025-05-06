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Сотрудница Росгвардии из Новокузнецка стала участницей московской международной конференции

В Московской области состоялась общероссийская межведомственная научно-практическая конференция, посвященная изучению осложнений и исходов, связанных с боевыми травмами. В мероприятии приняла участие майор медицинской службы Ирина Глумова, представитель Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, имеющая ученую степень кандидата медицинских наук.

Участников мероприятия поприветствовал руководитель полковник медицинской службы Ивченко Дмитрий Романович, главный врач-хирург отдела ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи лечебно-профилактического управления Департамента медицинского обеспечения Росгвардии, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук.

В ходе научно-практической конференции лучшие военно-полевые хирурги поделились опытом организации медицинской помощи в зоне проведения боевых действий, рассказали о методах реабилитации раненых, а также рассмотрели различные аспекты современной военно-полевой хирургии и правовые вопросы, возникающие при оказании медицинской помощи.

В своей речи майор Глумова выделила важность всестороннего подхода к реабилитации военнослужащих, получивших ранения при исполнении долга. Особое внимание она уделила передовым методикам восстановления, охватывающим медицинскую, психологическую, социальную и патриотическую помощь. Бесценный опыт, накопленный в структурах Росгвардии, способствует результативному уменьшению последствий травм и поддержанию боеспособности личного состава.

Представительница Росгвардии Кемеровской области также побывала в Центральном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии, где передала администрации книгу, полученную от главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова. Из Сибири были переданы искренние пожелания быстрого восстановления здоровья, а также комплекты термобелья, теплые кофты и поздравительные письма с рисунками, подготовленные новокузнецкими школьниками ко Дню Победы.

 

Фото: Росгвардия

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/05/2025
Общество
Новокузнецк
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