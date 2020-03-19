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Сотрудник Росгвардии исполнил песню в честь своего деда – участника Великой Отечественной войны

В рамках всероссийской акции Росгвардии «Лица Победы. Летопись подвига» сотрудник кемеровского филиала вневедомственной охраны старший прапорщик полиции Алексей Стафеев рассказал про своего дедушку - Алексея Федоровича Филиппова.

Получивший имя в честь родственника-ветерана внук признался, что Алексей Федорович оказал на него в детстве большее влияние, предопределив профессиональный выбор. Красноармеец Филиппов ушел на фронт 17-летним парнем в 1942 году. В звании рядового попал телеграфистом роты связи в 24-ю стрелковую дивизию Украинского фронта. За время войны неоднократно был отмечен боевыми наградами. Так, в январе 1944 года в боях за украинский город Бердичев от артобстрела немцев была оборвана линия связи между штабом полка и одним из батальонов. Ночью под огнем противника сибиряк восстанавливал нарушенную связь. За этот и другие подвиги он был дважды награжден медалями «За Отвагу», медалью «За боевые заслуги», Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

Алексей Стафеев рассказал, что всегда гордился дедом, который после войны посвятил еще 30 лет жизни советской армии, завершив службу в Кемеровском высшем военном командном училище связи в звании подполковника.

Воспитанное дедом уважение к истории своей страны внук хранит на протяжении всей жизни. Уже больше десяти лет старший прапорщик Стафеев является волонтером отдела военной истории в кемеровском музее. В свободное от службы время он рассказывает посетителям о военной техники, модели которых изготавливает из подручных материалов, а также проводит мастер-классы для детей по масштабному танкостроению.

Росгвардеец сожалеет, что дедушка никогда не увидит его увлечения. Алексей Федорович Филиппов скончался 26 лет назад. В память о ветеране внук написал песню, которую посвятил жизненному пути героического родственника. 

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kuzbassnews.ru
19/03/2020
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