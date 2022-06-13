Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека приняли участие в проведении обследования конвойных помещений Мариинского городского суда

Как следует из информации, размещённой на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе, внеплановая проверка изолятора временного содержания УМВД России по г.Мариинску и конвойных помещений Мариинского городского суда проводилась по инициативе Прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации.

9 июня 2022 года начальник юридического отдела уполномоченного по правам человека в Кузбассе А.Ю. Абрамова и ведущий консультант – юрисконсульт Н.В. Зюрина совместно с заместителем председателя Общественно-наблюдательной комиссии Общественной палаты Кузбасса Н.В. Востриковой, помощником прокурора города Мариинска А.Г. Ивановым, заместителем начальника ОНДПР Мариинского и Чебулинского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу С.В. Локтевым и техником ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» И.Ю. Блех приняли участие в проведении обследования изолятора временного содержания отдела МВД России по Мариинскому району, а также конвойных помещений Мариинского городского суда Кемеровской области. Проверка учреждений проводилась по инициативе Прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации.

После посещения изолятора временного содержания отдела МВД России по Мариинскому району в рамках обследования участники рабочей группы посетили конвойные помещения Мариинского городского суда Кемеровской области, где осмотрели камеры содержания подсудимых и помещения для сотрудников конвоя, а также произвели лабораторные измерения физических факторов микроклимата (освещённость, влажность, температура).

Сообщается, что по итогам проверки будет составлено коллегиальное заключение по проведенной внеплановой проверке ИВС и конвойных помещений.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

(по материалам сайта

Уполномоченного по правам человека

в Кемеровской области – Кузбассе)