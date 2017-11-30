Сотрудники центра социального обслуживания населения Тяжинского района присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года в четвертый раз проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского района, в рамках программы «Здоровье» медицинская сестра Виктория Викторовна Дурнова провела с получателями социальных услуг тематическую беседу на тему «Бояться не нужно, нужно знать!» Также отдыхающие посмотрели документальный фильм «История болезни СПИД».
В отделениях социального обслуживания на дому все получатели социальных услуг ознакомились с информационным буклетом «Осторожно, ВИЧ!» Специалисты отделения срочного социального обслуживания в рамках программы «От двери к двери» проинформировали жителей поселка Листвянка о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и вручили им информационные буклеты.
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