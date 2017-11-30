Сотрудники центра социального обслуживания населения Тяжинского района присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

В Кемерово четверо мужчин изнасиловали и зарезали 18-летнюю девушку Сотрудники следственных органов в Кемерово открыли уголовное производство в отношении четверых...

В Кузбассе на стоянке санатория нарушали права инвалидов Прокуратура Кемеровского района обнаружила, что администрация санатория нарушает законодательство о...

Два жителя Новокузнецка зверски избили и ограбили двух подростков В Новокузнецке будут судить двух молодых людей, которые жестоко избили и ограбили...