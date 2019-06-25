Сотрудники Центра здоровья Новокузнецкой горбольницы № 29 приглашают горожан бесплатно пройти экспресс-обследования

По данным областного департамента охраны здоровья населения, в Новокузнецке каждую среду с 10:00 до 13:00 в торговом центре «Радуга» (ул. Тореза, 61 А, Заводский район) и каждую пятницу с 11:00 до 13:00 в торговом центре «Лента» (ул. Светлая, 7, Новоильинский район) специалисты Центра здоровья будут проводить экспресс-обследования горожан.

Всем желающим определят уровень холестерина и глюкозы в крови, насыщение гемоглобина крови кислородом, измерят артериальное и внутриглазное давление.

По результатам обследования врачи-терапевты дадут рекомендации по здоровому образу жизни и ответят на вопросы, касающиеся физической активности и рационального питания.

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