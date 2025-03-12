Сотрудники ГАИ Новокузнецка посетили воспитанников детского сада №33

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка посетили творческое мероприятие по правилам дорожного движения в Детском саду №33 Центрального района.

Несколько команд соревновались в чтении стихотворений. Собрались ребята разной возрастной группы от 3 до 7 лет и с большим удовольствием рассказали более 15 стихотворений. За выступлением чтецов наблюдало жюри, в состав которого входили госавтоинспекторы. Они оценивали знания текста произведения, умение интонацией и мимикой показать свое отношение к литературному произведению, а также артичность участника.

В конце мероприятия всем участника раздали грамоты и подарки - светоотражатели.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области