Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса помогают водителям, попавшим в сложную ситуацию на дорогах

В Беловском округе госавтоинспекторы, работая на маршруте патрулирования на автодороге «Алтай – Кузбасс», помогли нескольким водителям справиться с трудностями, возникшими в пути.

Сначала помощь потребовалась автомобилисту из Барнаула. При планировании путешествия по Кузбассу мужчина не учел нюансы зимней дороги и не рассчитал интенсивность расхода топлива. Инспекторы экипажа ДПС № 880 обнаружили водителя «Шевроле Нива» с включенной световой сигнализацией на 219 километре автодороги «Алтай - Кузбасс». Выяснив, в чем дело, сотрудники полиции довезли мужчину до ближайшей автомобильной заправки, после чего автолюбитель продолжил путь.

Экипаж № 890 обратил внимание на припаркованный у обочины автомобиль «МАН», водитель которого выставил знак аварийной остановки. Полицейским мужчина объяснил, что в пути у него произошла поломка и без замены деталей он продолжить движение не сможет. Сотрудники госавтоинспекции помогли водителю добраться до ближайшего автомагазина, а позже совместными усилиями произвели замену запчастей.

Схожая ситуация произошла и на 214 километре автомобильной дороги «Алтай - Кузбасс», где поломка произошла на автомобиле «Ниссан Кашкай». Инспекторы экипажа ДПС № 875 обнаружили заглохшую машину у обочины. Узнав причину, при помощи буксировочного троса полицейские помогли добраться автолюбителю до ближайшего населенного пункта, откуда вызвали эвакуатор.

Полиция Кузбасса напоминает автомобилистам, что перед поездкой необходимо проверить исправность транспортного средства и не забывать о средствах первой помощи на дорогах (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, трос, минимальный набор инструментов, запасное колесо).

Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге и вам необходима помощь, сообщите об этом в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону: 8-(3842)-718-518 или на телефон 02 (с мобильного - 102). Ближайший экипаж госавтоинспекции на любой территории региона будет направлен для оказания помощи.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области