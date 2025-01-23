Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в родительских собраниях старших классов школы №29 Орджоникидзевского района и школы с углубленным изучением информатики №112 Новоильинского района.

Основная тема беседы - управление транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими такого права. Полицейские рассказали об ответственности за вождение без водительского удостоверения, а также за передачу управления транспортными средствами таким лицам.

Также поговорили об основных ошибках пешеходов при переходе проезжей части.

В правилах для пассажиров обсудили важность применения ремней безопасности во время движения в легковом транспорте и необходимость держаться за поручень во время поездки в общественном транспорте.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области