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Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в родительских собраниях старших классов

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в родительских собраниях старших классов школы №29 Орджоникидзевского района и школы с углубленным изучением информатики №112 Новоильинского района.

Основная тема беседы - управление транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими такого права. Полицейские рассказали об ответственности за вождение без водительского удостоверения, а также за передачу управления транспортными средствами таким лицам.

Также поговорили об основных ошибках пешеходов при переходе проезжей части.

В правилах для пассажиров обсудили важность применения ремней безопасности во время движения в легковом транспорте и необходимость держаться за поручень во время поездки в общественном транспорте.

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
23/01/2025
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