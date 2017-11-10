Сотрудники Пенсионного фонда отмечены наградами в День полиции

10 ноября в Тяжинском районе в районном Доме культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Сегодня вручали награды не только отличившимся полицейским, но и членам добровольной народной дружины, называемой в народе коротко - ДНД.
Поздравления от сотрудников полиции и почетные грамоты получили сотрудники Управления ПФР в Тяжинском районе Сергей Петрович Акуленко и Валерий Николаевич Дерябкин. На протяжении многих лет они являются активными членами ДНД. Благодаря слаженным действиям совместно с сотрудниками отдела полиции им удалось снизить уровень правонарушений на территории родного посёлка.
- Такое внимание в День полиции - очень важное для нас событие. Нашу роль в поддержании общественного порядка оценили на высоком уровне, - отметил Сергей Акуленко.
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