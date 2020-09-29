Сотрудники Росгвардии удержали 26-летнего кузбассовца от необдуманного поступка

КузГТУ частично переходит на дистанционное обучение Кузбасский государственный технический университет частично перевели на дистанционный режим...

В Кузбассе двое людей пострадали при пожаре в микроавтобусе По данным пресс-службы, в результате случившегося двое мужчин получили ожоги.

Самолеты из Кемерова отправятся с задержкой из-за тумана Сегодня, 28 сентября, в городе образовался туман, от чего рейсы не могут покинуть аэропорт. Как...