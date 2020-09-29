Сотрудники Росгвардии удержали 26-летнего кузбассовца от необдуманного поступка

В городе Калтан росгвардейцы не дали молодому человеку совершить заведомо опасное для жизни действие.
Экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе сержанта Никиты Сычева и младшего сержанта Павла Симоновича получил информацию от очевидцев, что на улице Комсомольская неизвестный по всем признакам пытается свести счеты с жизнью. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили на дереве гражданина, который намеревался совершить опасное для жизни действие. Росгвардейцы установили с 26-летним молодым человеком доверительный контакт и убедили его спуститься на безопасное место. Горожанина стражи правопорядка передали правоохранителям.
29/09/2020
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