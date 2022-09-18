Сотрудники следственного отдела по Ленинску-Кузнецкому побывали в гостях у воспитанников подшефного центра

Сотрудники следственного отдела по городу Ленинску-Кузнецкому следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу на протяжении многих лет сотрудничают с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Радуга». Представители следствия проводят с воспитанниками профилактические беседы, организовывают их досуг и стараются ответить на все возникающие у подростков вопросы. Учебный год только начался, и следователи навестили подшефных ребят. Руководитель отдела Виталий Ременюк напомнил школьникам о соблюдении правил безопасности по пути в школу и из нее.

Ребята узнали о том, какие действия считаются опасными для общества и влекут административную или уголовную ответственность для лиц, их совершивших. Дети были проинструктированы о том, как следует вести себя, чтобы не стать жертвой преступления и самим не стать нарушителями. А чтобы была возможность сохранить любую полезную информацию, каждому воспитаннику реабилитационного центра следователи подарили переносные флеш-накопители.

Сотрудники также поздравили ребят с началом учебного года, организовав для них спортивное мероприятие в городском парке. Зарядившись положительными эмоциями, школьники пообещали шефам хорошо учиться и не попадать в неприятные ситуации.

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