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Сотрудники таштагольского следственного отдела приняли участие в сдаче норм ГТО

Сотрудники следственного отдела по городу Таштаголу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в период с сентября по декабрь 2020 года принимали участие в региональном фестивале-марафоне всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Следователи успешно прошли все испытания, а по таким дисциплинам, как бег, плавание, подтягивание и стрельба, их результаты значительно превзошли установленные нормативы.

По результатам комплекса испытаний руководитель следственного отдела Валентин Лунин в своей возрастной категории выполнил нормативы на золотой знак отличия комплекса ГТО, следователю по особо важным делам Роману Масленникову  в своей возрастной группе результаты  пройденных испытаний принесли серебряный знак отличия, а молодой следователь Роман Санженаков по итогам тестов заработал бронзовый знак отличия.

Сотрудники следственного отдела отметили, что ведение здорового образа жизни и хорошая физическая подготовка существенно помогают  в непростой следственной работе.

Спорт
Таштагол
kuzbassnews.ru
19/05/2021
Спорт
Таштагол

Новости Кузбасса

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