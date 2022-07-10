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Сотрудники топкинской прокуратуры провели лекцию на тему «Как не стать жертвой дистанционных мошенников»

Прокуратурой города Топки в Центральной районной библиотеке имени В.М. Баянова проведена лекция, посвященная защите пожилых людей от мошенников.

В условиях постоянно развивающихся цифровых технологий наиболее уязвимые граждане, к которым относятся пожилые люди, становятся жертвами преступников - мошенников, действующих дистанционными способами.

Работники прокуратуры рассказали о том, как избежать посягательств со стороны телефонных мошенников, о видах хищения денежных средств дистанционным способом, существующих давно и тех, которые только появились, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Пенсионерам напомнили о том, что работники банков никогда не запрашивают конфиденциальные данные карт и не просят перевести денежные средства на «безопасные» счета. Также на лекции рассказали, что прежде чем отдавать деньги якобы попавшим в беду родственникам, необходимо сначала удостовериться в реальности происходящей ситуации (позвонить родным!).

Пожилые люди с интересом выслушали выступающих, задали интересующие их вопросы.

Всем присутствующим были вручены подготовленные прокуратурой города профилактические памятки с информацией, как не стать жертвой мошенников.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
10/07/2022
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