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Сотрудники транспортной полиции разыскали пропавшего кузбассовца

Выяснилось, что супруг заявительницы работал вахтовым методом в городе Новый Уренгой Тюменской области. По окончанию вахты мужчина должен был вернуться домой на выходные, однако на связь с родственниками не вышел, номер его мобильного телефона оказался недоступен. Женщина была убеждена, что с супругом что-то случилось, плакала и просила полицейских как можно скорее разыскать его.

Сотрудники полиции установили контактные данные работников предприятия, в котором работал беловчанин, и связались с ними. Коллеги сообщили, что мужчина отбыл с места проведения работ на железнодорожный вокзал, после чего с ним никто связи не поддерживал.

Полицейские установили, какие пассажирские поезда отбывали со станции Новый Уренгой, связались с работниками поездных бригад и сотрудниками линейных органов внутренних дел на ближайших станциях в пути следования. В результате было установлено, что в разыскиваемый гражданин благополучно следовал в поезде сообщением Новый Уренгой – Новосибирск.

Узнав, что его разыскивают родственники и сотрудники полиции, беловчанин незамедлительно позвонил жене. Он объяснил, что перед отправлением поезда написал ей смс и сразу отключил телефон, чтобы сэкономить заряд батареи. Однако сообщение по каким-то причинам до адресата не дошло.

Поговорив с мужем, заявительница, все это время находившаяся в линейном отделе, горячо поблагодарила полицейских. «Сотрудники транспортной полиции прониклись моей бедой и оперативно отреагировали на нее, в течение нескольких часов они подняли полстраны, чтобы отыскать моего мужа, за что я благодарна от всей души! Руководителю Беловского линейного отдела Олегу Геннадьевичу Конаненко – особая благодарность за его коллектив от меня и моей семьи!» - написала заявительница в книге отзывов дежурной части.

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kuzbassnews.ru
23/05/2017
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