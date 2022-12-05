Сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России на станции Белово разыскивают пропавшего мужчину

Сотрудники уголовного розыска линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово разыскивают без вести пропавшего Токарева Ивана Макаровича, 08.12.1959 года рождения, который 02.09.2015 года уехал на автомобиле из поселка Бачатского домой в село Сосновка Заринского района Алтайского края и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы Ивана Токарева: на вид около 60 лет; рост 170 сантиметров, худощавого телосложения; волосы седые, короткие; носит усы.

Особые приметы: на животе от груди до пупка шрам длинной около 15 сантиметров.

Был одет в ветровку серого цвета, тёмно-синюю олимпийку с желтыми вставками на белой молнии, голубую рубашку, темно-зеленые брюки, черные туфли, черную кепку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Токарева, сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефону 8(38452) 9-25-49 – дежурная часть ЛО МВД России на станции Белово, 8(38452) 9-36-78 - отделение уголовного розыска ЛО МВД России на станции Белово.

Фото: ЛО МВД на станции Белово