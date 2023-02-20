16 февраля 2023 года сотрудники отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу провели совещание с представителями Кемеровского филиала ФГБУ ВНиИЗЖ по вопросу отбора проб в рамках эпизоотического мониторинга 2023г. в связи с определением (изменением) статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных. На встрече был рассмотрен вопрос диагностики заболеваний из перечня заразных болезней животных, по которым проводится регионализация территории Российской Федерации, указанных в приложении к настоящим Правилам (№635 от 14.12.2015, утв. приказом Минсельхоза России), актуальных для нашего региона: лептоспироз, трихинеллез, вирусная диарея, репродуктивно-респираторный синдром свиней, грипп птиц и другие.

По результатам встречи были внесены корректировки в план эпизоотического мониторинга на 2023 по Кемеровской области – Кузбассу.