Совет народных депутатов Калтана отметил свой юбилей - 20 лет с начала деятельности

9 июня 2017г. в ДК «Энергетик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею Совета народных депутатов Калтанского городского округа. В нем приняли участие заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области, член ПРПС Кемеровского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Н. В. Зинкевич, глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов, председатель Совета народных депутатов КГО М. В. Куликова, депутаты областного Совета, председатели и депутаты всех созывов городского Совета, члены партии «Единая Россия», руководители предприятий и общественных организаций, активисты молодежного движения и молодежного парламента.

На торжестве Почетный знак Совета народных депутатов Кемеровской области «За заслуги перед Кемеровской областью» был вручен депутату СНД КГО Чунареву Леониду Абрамовичу, почетной грамотой областного Совета отмечен депутат СНД КГО Аржаев Геннадий Иванович.

Глава муниципального образования И. Ф. Голдинов вручил депутатам разных созывов медаль «За служение городу Калтан», почетные грамоты и благодарственные письма администрации округа, также муниципальными наградами отметил активистов детско-юношеского общественного движения и поисковых отрядов, учащихся творческого объединения эколого-биологической направленности и волонтеров. Награждение почетными грамотами и благодарственными письмами провела и М. В. Куликова, председатель Калтанского горсовета.

Официальная часть мероприятия закончилась выступлением детских коллективов учреждений культуры.

Городской Совет народных депутатов начал свою деятельность в Калтане с апреля 1997 года. Тогда в состав первого созыва вошли 7 избранников народа, а ответственным секретарем был избран Вячеслав Егорович Кузнецов. В горсовете были сформированы две постоянно действующие комиссии: по бюджету, налогам, финансовой деятельности, экономической политике и жизнеобеспечению города и постоянная комиссия по социальным вопросам. На плечи депутатов этого созыва легла ответственность создания всей нормативно-правовой базы города областного подчинения, ведь Калтан только в ноябре 1993 года вышел из состава г. Осинники. Это были сложные 90-е годы для всей страны, а для Калтана особенно, ведь он именно в это время сменил свой правовой статус.

В следующий созыв Калтанского городского Совета в апреле 2001 года избралось 9 депутатов, а в октябре этого же года состоялись довыборы еще двоих депутатов по седьмому и восьмому избирательным округам, и депутатский корпус состоял уже из 11 человек. Возглавляли его поочередно Михаил Сергеевич Крылов и Сергей Караменович Атаклычев, работали уже три комиссии: комиссия по вопросам жизнеобеспечения города выделилась в самостоятельную. 31 мая 2004 г. Калтанский городской Совет народных депутатов получил статус юридического лица.

Выборы Калтанского городского Совета народных депутатов третьего созыва состоялись в октябре 2006 г. Народными депутатами стали 15 человек. Председателем Совета был избран Виктор Станиславович Дубовик. В декабре 2010 года в связи с увеличением численности избирателей муниципального образования - Калтанский городской округ более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения его границ (присоединение поселка Малиновка, села Сарбала, поселка Новый Пункт, поселка Верх-Теш), было принято решение о досрочном прекращении полномочий Калтанского городского Совета народных депутатов и назначении досрочных муниципальных выборов депутатов Калтанского городского Совета народных депутатов четвертого созыва. В марте 2011 года состоялись досрочные выборы депутатов Калтанского городского Совета народных депутатов. В него было избрано 20 депутатов, председателем вновь был избран Виктор Станиславович Дубовик (2006-2016 гг.)

Сегодня в округе работает Совет народных депутатов пятого созыва, избранный 18 сентября 2016 года. В него входит 20 депутатов: 10 избраны по одномандатным избирательным округам и 10 по единому избирательному округу. Председателем Совета народных депутатов Калтанского городского округа избрана Марина Васильевна Куликова. В пятом созыве состав Совета обновился на 40%, в нем представлены люди самых разных возрастов (от 35 до 70 лет) и профессий: производственники, педагоги, врачи, предприниматели. Впервые в Совете работают несколько фракций: от партий Единая Россия, ЛДПР и Справедливая Россия.