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Созвездие рождается из звёзд: талантливый инженер-энергетик может сам «спроектировать» свою судьбу

Кузбасские лицеисты Николай Кузнецов и Кирилл Гальцев показали лучшие результаты первого этапа Всероссийской олимпиады «Россети», набрав рекордное количество баллов по трем профилирующим предметам.     

В компании «МРСК Сибири» подвели итоги первого регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике, информатике и физике, призерами которой стали два ученика из лицея № 23 города Кемерово. Рекордное количество баллов по Сибири – это первая серьезная победа на пути к поставленной цели. Впереди – финальные испытания, они определят лучших старшеклассников, которые, вполне возможно, в ближайшем будущем зажгут свою звезду в большой галактике «Россети».

Вместо компьютерных игр – учебники, вместо социальных сетей и просмотра любимых комиксов – математические теоремы и длинные формулы по физике. Николай Кузнецов не скрывает от друзей и одноклассников своего главного «секрета отличника».

«Чтобы показать достойный результат, пришлось посидеть над учебниками не один вечер, –  рассказывает Николай. – Я повторял не только школьный материал, но и изучал учебные программы с опережением. «Энергия заряженного конденсатора» - тема одиннадцатого класса. Хорошо, что я познакомился с ней заранее и с успехом решил все задачи этой темы. Мне очень нравится изучать точные науки, а энергетика для меня – это «продвинутая» профессия будущего».

Для решения стратегических задач крупнейшей энергосетевой компании Сибири нужны именно такие кадры: молодые, амбициозные, инициативные уверенные в своих силах.

На втором этапе кемеровским лицеистам предстоит решить сложные кейсы, направленные на проверку творческих способностей и умение решать прикладные задачи.

Награда за победу – право участвовать в энергетической проектной смене, организуемой  «Россети». Также ребята получат возможность претендовать на получение корпоративной стипендии при поступлении в профильный ВУЗ, на целевую подготовку в вузах в рамках бюджетных мест.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/04/2019
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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