Спасатели эвакуировали с Поднебесных Зубьев туриста из Санкт-Петербурга

Помощь кузбасских спасателей понадобилась туристу из Санкт-Петербурга, который в составе группы совершал пеший переход по маршруту «Большое кольцо» на Поднебесных Зубьях.
Туристическая группа из 20 человек планировала пройти путь в 120 километров за десять дней. В районе озера Круглое, расположенного на территории Республики Хакасия, петербужцам пришлось сделать вынужденную остановку: один из туристов повредил ногу и самостоятельно двигаться дальше не мог. О произошедшем руководитель туристической группы сообщил дежурному Междуреченского ПАСО.
Так как добраться до туристов можно было только вертолетом, на помощь выдвинулся борт со спасателями и медиками.
Несмотря на то, что серьезной угрозы жизни и здоровью пострадавшего туриста не было, специалистами было принято решение о транспортировке молодого человека, в сопровождении с представителем, в больницу Междуреченска.
Благодаря тому, что данная группа туристов перед выходом на маршрут прошла регистрацию, спасатели смогли оперативно отреагировать и быстро провести спасательную операцию.
В настоящий момент туристы из Петербурга, оставшиеся на месте, продолжают своё путешествие по Поднебесным Зубьям.
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