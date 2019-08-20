Спасатели ликвидировали пожар в частной бане в Полысаево

20 августа в 19:50 на пульт диспетчера пожарной охраны Полысаево поступило сообщение о пожаре в частной бане на улице Свердлова.
Прибывшие огнеборцы через восемь минут локализовали пожар, еще спустя три минуты полностью ликвидировали.
К тушению пожара от МЧС России привлекались 4 человека и 1 единица техники, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Фото из открытых источников
20/08/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Согласно геолокации, свадьба состоялась на Глухом озере в Кемеровском районе. Артистка выступила...
|
Популярный российский исполнитель Олег Газманов выступит в Кемерове и Новокузнецке. Об этом артист...
|
В мэрии предупредили, что из-за плавного ремонта газовых котельных в некоторых домах Кемерова...
|
Праздник пройдет в стиле «Золотые 50-е XX века». Основные торжества запланированы во Дворце...