Спасатели спасли с балкона запертую там 83-летнюю кемеровчанку

В кемеровскую службу спасения поступил сигнал от жителя одного из домов на пр. Октябрьском: во время прогулки во дворе, мужчина услышал, как его 83-летняя соседка зовет на помощь.

Она была на балконе, когда порыв ветра захлопнул открыть балконную дверь, а от удара сломался шпингалет.

Экипаж спасателей прибыл на вызов. На улице уже собрались жители дома, один из которых предложил попробовать залезть в квартиру через его балкон. При помощи альпинистского снаряжения спасатель проник в квартиру и открыл злополучную дверь. Медицинская помощь пенсионерке не понадобилась.