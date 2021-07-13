Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» полностью восстановили электроснабжение в Промышленновском округе
Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» оперативно восстановили электроснабжение потребителей. Подача электричества осуществляется в полном объеме.
Напомним, что вчера из-за короткого замыкания на оборудовании подстанции «Промышленная-сельская» произошел сбой в подаче электричества в нескольких селах Промышленновского округа. На месте был оргaнизован оперативный штaб. Большую часть потребителей в девяти населенных пунктах уже к вечеру перезапитали по резервным схемам. В самой Промышленной работы по созданию временных резервных схем и подключению потребителей смежной сетевой компании велись непрерывно и были завершены уже ночью.
К восстановительным работам было привлечено семь бригад «Кузбассэнерго – РЭС» (46 человек), 21 единица техники, включая 14 резервных источников питания общей мощностью 2000 кВт.
Сейчас энергетики приступили к демонтажу поврежденного подстанционного оборудования и восстановительным работам на энергообъекте.
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