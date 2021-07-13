Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» полностью восстановили электроснабжение в Промышленновском округе

Специалисты филиала «Россети Сибирь»  – «Кузбассэнерго – РЭС» оперативно восстановили электроснабжение потребителей. Подача электричества осуществляется в полном объеме.

Напомним, что вчера из-за короткого замыкания на оборудовании подстанции «Промышленная-сельская» произошел сбой в подаче электричества в нескольких селах Промышленновского округа. На месте был оргaнизован оперативный штaб. Большую часть потребителей в девяти населенных пунктах уже к вечеру перезапитали по резервным схемам. В самой Промышленной работы по созданию временных резервных схем и подключению потребителей смежной сетевой компании велись непрерывно и были завершены уже ночью.

К восстановительным работам было привлечено семь бригад «Кузбассэнерго – РЭС» (46 человек), 21 единица техники, включая 14 резервных источников питания общей мощностью 2000 кВт.

Сейчас энергетики приступили к демонтажу поврежденного подстанционного оборудования и восстановительным работам на энергообъекте.

Общество
Промышленная
kuzbassnews.ru
13/07/2021
Общество
Промышленная

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Первую аппликацию прививки от коронавируса получили 43,6% жителей Кузбасса
Прививку сделали более 540 тысяч человек, из них 7 тысяч – в праздничные дни, что говорит о...
Кемеровчан развезут по домам после праздничного салюта к 300-летию Кузбасса
Уже завтра, 10 июля, в Кемерове состоится большой праздничный концерт к 300-летию Кузбасса. После...
Кемеровские власти объяснили название Московской площади желанием школьников
Жители кузбасской столицы узнали, почему Московскую площадь назвали именно так, а не иначе....
Два ребенка погибли в Новокузнецке во время купания в реке
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о халатности. Отмечается, что оба...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus