Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь снимают показания счётчика с помощью «мобильного контролёра»

«Мобильный контролёр» – специальная программа, с помощью которой энергетики выявляют потери электроэнергии в сети, а также фиксируют реальное состояние дел в инфраструктуре абонентских счетчиков. Вся история начислений, предыдущие показания приборов учета, результаты ранее проведенных проверок, полные реквизиты потребителя, а также прочая информация – все это находится в распоряжении сотрудника на экране планшета.

В настоящее время в Кузбасском филиале электросетевой компании используются около 200 планшетных компьютеров с «умным» приложением. А к 2030 году специалисты компании «Россети Сибирь» всю передачу данных со счетчиков планируют доверить «мобильным контролерам».

Данное приложение позволяет оформлять результаты обхода в электронном виде и сразу же вносить данные в специализированную программу. Благодаря «мобильному контролеру» сводятся к минимуму и спорные ситуации с потребителями, так как осуществляется фотофиксация показаний приборов учета. Ознакомиться с показаниями и расписаться в акте абонент может прямо в планшете.

Основная цель таких нововведений – это автоматизация деятельности персонала и сокращение времени, затрачиваемого на определенные виды работ. Например, показания приборов учета, полученные с помощью мобильного приложения, самостоятельно попадают в программный комплекс по расчету величин отпущенной потребителям электроэнергии. Тем самым, персонал компании не тратит время на занесение показаний вручную из обходных листов, исключаются малейшие ошибки и неточности. Кроме того, фотофиксация прибора учета исключает манипуляцию с его показаниями, так как имеется реальное подтверждение объема отпущенной электроэнергии. Таким образом, использование мобильных приложений повышает надежность энергоснабжения потребителей.

«Стоит отметить, что в целом цифровые технологии позволяют более эффективно выстроить работу энергетика. С помощью привязки к географическим координатам в мобильном приложении можно выстроить маршрут его обхода таким образом, чтобы попутно осуществить дополнительные работы по заявкам близко находящихся потребителей», - отмечают специалисты службы учета электроэнергии Россети Сибирь.