Специалисты Отделения СФР в Кузбассе встретились с родителями детей-инвалидов Гурьевского района

Пятьдесят семей с детьми-инвалидами Гурьевского района получили консультационную и организационную помощь представителей Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу в ходе встречи, которая проходила в г. Салаир Гурьевского района в рамках регионального проекта «Шаг навстречу».

Заместитель управляющего ОСФР по Кемеровской области-Кузбассу Михаил Окунев рассказал родителям детей-инвалидов и опекунам об условиях назначения новой меры социальной поддержки нуждающихся семей с детьми – ежемесячной выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия).

Для участников мероприятия были организованы консультации специалистов Отделения СФР по вопросам социального и пенсионного обеспечения, специалисты рассказывали о порядке обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации (ТСР), выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом ТСР и (или) оказанную услугу. Волонтеры, в обучении которых участвовали специалисты Отделения, разъясняли и показывали родителям и опекунам детей-инвалидов приемы пользования техническими средствами реабилитации.

- Просветительская работа с кузбасскими семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, расширяет свою географию от города к городу, в котором проводятся мероприятия регионального проекта «Шаг навстречу». Родители не только должны знать о существующих сегодня технических средствах реабилитации, но и уметь ими пользоваться, научить по возможности этому самих детей, - отметил заместитель управляющего ОСФР по Кемеровской области-Кузбассу Михаил Окунев.

«Шаг навстречу» - проект, созданный в помощь семьям с детьми-инвалидами, по инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Проект поддержали Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу (ОСФР), Парламент Кузбасса, Министерство образования, Министерство соцзащиты населения, Министерство труда и занятости, Союз женщин Кузбасса, Кузбасский медицинский колледж и ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж». Первое мероприятие для родителей детей-инвалидов в рамках проекта прошло в Яшкино 15 декабря 2022 года и получило большой отклик и запрос на продолжение со стороны семей, воспитывающих детей с особенностями развития и инвалидностью.

Фото: СФР