Специалисты Россельхознадзора разъясняют агрономические приемы, используемые при посадке семян сладкого перца
Специалистам Россельхознадзора неоднократно доводилось слышать от самостоятельно выращивающих рассаду овощеводов, что семена плохо всходят, или вообще не взошли. Чаще всего так говорят о семенах сладкого перца вида Capsicum annuum L., рода Capsicum, семейства Паслёновые (Solanaceae).
Хотя семена всех паслёновых овощей достаточно долго сохраняют всхожесть, 5 — 7 лет от года урожая приобретённые в розничной торговле семена могут не прорастать в ожидаемое вами время, так как не прошли период стратификации и скарификации, или утратили всхожесть в процессе производства (заготовки).
Стратификация — это процесс воздействия на семена холода и влаги, стимулирующий прорастание.
Скарификация — частичное нарушение целостности твёрдой водонепроницаемой оболочки семян, после чего они всходят легче и быстрее.
Стратификацию и скарификацию семян перца можно осуществить предварительным замачиванием. В данном случае, не дружное прорастание семян, может быть вызвано гидрофобным восковым покрытием верхней оболочки семени. Если семена во влажной среде набухли, значит это свойство преодолено и нет препятствий для прорастания. Семенной материал желательно смочить сильно разведённым раствором микроудобрений (раствором в низкой концентрации) содержащий: элементы магния, марганца, бора, железа, цинка, меди, молибдена, серы, калия. Если есть сомнения по концентрации, можно использовать рекомендации по внекорневой подкормке (по листьям) указанной в инструкции к микроудобрениям. Специалисты Россельхознадзора рекомендуют использовать только свежеприготовленный раствор, так как после взаимодействия с кислородом воздуха элементы в растворе могут стать недоступны растениям. Это позволит иммунизировать рассаду перца и в период раннего роста культуры расположить элементы питания в доступном для молодых корней месте.
Следует помнить, что в первые месяцы роста рассады, из-за неразвитой корневой системы, поступление элементов питания через листья может быть более эффективным и опережать поступление питания через корни.
Сроки высева на рассаду, длительность вегетации и устойчивость к заболеваниям можно посмотреть при выборе сорта в электронном Государственном реестре селекционных достижений на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия».
Также по названию сорта в электронном реестре можно быстро узнать — в каких регионах его можно выращивать, то есть, где он районирован и даст наибольший урожай. Наличие сорта в реестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован и растение не причинит вред здоровью. Сорта, отсутствующие в реестре, могут содержать ГМО.
Помните, правильный выбор семян залог успеха и хорошего урожая!
Для получения дополнительной информации по всем интересующим вопросам вы можете обращаться к специалистам отдела государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, которые готовы провести консультацию посредством приложение «Мобильный инспектор», а также данным контактам:
— в Кемерово – 8 (3842) 36-15-80 или по адресу: ул. Муромцева, д.2Б;
— в Новосибирске – 8 (383) 346-56-28 или по адресу: ул. Немировича-Данченко. д. 167;
— в Томске — 8 (3822) 26-22-24 или по адресу: ул. Фрунзе, д. 109А.