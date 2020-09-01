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Специалисты Россети Сибирь спасают редких птиц в Кузбассе от поражения током

Кузбасские энергетики в рамках природоохранной программы уже установили в этом году на линиях электропередачи 414 комплектов птицезащитных устройств. Монтаж такого оборудования на ЛЭП не только помогает защитить редких птиц, но и предотвращает отключения, а значит – повышает надежность электроснабжения кузбассовцев.

Самый большой объем работ специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь выполнили в Промышленновском и Крапивинском районах – 291 комплект птизащитных устройств (ПЗУ). Линия электропередачи здесь проходит по территориям с большим скоплением сельскохозяйственных объектов (ферм, зерносушилок). В сезон урожая они становятся очень привлекательными, в том числе для редких хищных птиц: коршунов, беркутов, степных орлов. Установленные ПЗУ со специальными стержнями не позволяют птицам сесть ЛЭП.

Установка устройств позволяет не только уберечь птиц от гибели из-за воздействия электрического тока, но и защитить энергооборудование от отключений, тем самым повысить надежность электроснабжения сразу нескольких населенных пунктов Кузбасса. Так установка более 100 устройств на линиях электропередачи напряжением 110 киловольт в районе Демьяновки и Уропа позволила исключить в этом году «утренние» сбои в работе ЛЭП, которые, как отмечают эксперты, как раз и происходят в результате воздействия птиц.  

Россети Сибирь сотрудничают с орнитологами разных природоохранных организаций, в том числе и с Всемирным фондом дикой природы (WWF).

«На проблему гибели птиц на ЛЭП орнитологи обращают внимание энергетиков уже много лет. Мы всегда советуем оснащать линии электропередачи ПЗУ именно в тех районах, где гибнет больше всего птиц. Мы приветствуем желание Россетей заботиться о птицах, готовы помогать энергетикам дальше», — говорит Эльвира Николенко, эксперт WWF, директор ООО «Сибирский экологический центр».

До наступления холодов энергетики планируют оборудовать 120 птицезащитными устройствами еще одну ЛЭП в  Прокопьевском районе.  

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kuzbassnews.ru
01/09/2020
Общество
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