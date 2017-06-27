Специальный гость на открытии сезона летнего кинотеатра под открытым небом в Кузбасскино

Открытие сезона летнего кинотеатра под открытым небом состоится 30 июня в 21.00в Кузбасскино (пр. Советский 4).

Для тех, кто любит смотреть хорошее кино, но не хочет летом сидеть в душных залах кинотеатров, Кузбасскино приглашает на сеансы под открытым небом.

30 июня зрителей ожидает отличное итальянское кино на свежем воздухе, развлекательная программа, конкурсы и... специальный гость показа – «Папа Джонс» устроит для всех зрителей бесплатную дегустацию пиццы!!!

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу в 21.00:

7 июля – фильм о моряцком поселке «ТЕРИБЕРКА.LIVE»

14 июля – фильм о жизни людей рядом с легендарным вулканом Этна «ЖИЗНЬ НА ВУЛКАНЕ»

21 июля – итальянская комедия «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ»

28 июля – альманах документальных фестивальных хитов 2016 - 2017 «CINEPROMO. ПРО ЛЮБОВЬ»

4 августа - альманах документальных фестивальных хитов 2016 - 2017 "CINEPROMO. ЧТО ТАКОЕ "НЕ ВЕЗЕТ"

Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.

При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами!