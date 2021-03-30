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Спецназ Росгвардии провел день открытых дверей для кадетов и школьников

  В Кемерове в честь 210-годовщины войск правопорядка и 5-летия Росгвардии военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» пригласили в гости воспитанников Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и учеников школ Заводского района. Росгвардейцы познакомили гостей со своей повседневной деятельностью, а также продемонстрировали детям образцы современного вооружения и военной техники.

    Во время экскурсии офицеры Росгвардии ответили на вопросы школьников о службе и боевых традициях спецназа, рассказали о боевом пути легендарного спецподразделения и его героях. Бойцы кемеровской воинской части участвовали в охране общественного порядка во время проведения в Москве Олимпийских игр, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС, выполняли боевые задачи в ходе локальных вооруженных конфликтов на территории России и за ее пределами. Двое военнослужащих отряда специального назначения «Кузбасс», старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов, удостоены звания Героя России.

    В завершении встречи военнослужащие и приглашенные гости почтили память погибших спецназовцев минутой молчания. 

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/03/2021
Образование
Кемерово

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