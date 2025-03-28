Спецподразделения Росгвардии Кузбасса получили на вооружение новейшие пистолеты Лебедева

Военнослужащие специальных подразделений Росгвардии получили на вооружение новейший российский модульный пистолет Лебедева (ПЛ), разработанный концерном «Калашников». Этот образец отечественного оружейного искусства призван обеспечить максимальную эффективность и надёжность в самых сложных боевых условиях. На войсковом стрельбище бойцы, имеющие богатый боевой опыт, провели тестирование ПЛ, сравнив его с легендарным Glock – пистолетом, долгое время считавшимся эталоном в мире стрелкового оружия.

«Пистолет предназначен как для стрельбы с левой, так и с правой руки. Излечение магазина возможно с любой стороны, что особенно удобно в оперативной работе и при скоростной стрельбе. Он хорошо лежит в руке, удобен при прицеливании, а плавный спуск напоминает современные снайперские винтовки, что делает стрельбу комфортной и уверенной», - отметил удобство конструкции военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс» с позывным «Вираж».

Пистолет Лебедева продемонстрировал отличные характеристики, сочетая эргономику, надёжность и высокую точность стрельбы. Испытания показали, что опытный стрелок способен вести прицельный огонь на дистанции до 100 метров, что значительно расширяет тактические возможности применения оружия.

«Этот пистолет успешно применяется как в городских условиях, так и в лесистой местности. В сравнении с пистолетом Макарова (ПМ), дальность эффективного огня возросла более чем в два раза. Емкость магазина увеличена, что позволяет создавать более плотный огонь. Благодаря удобной конструкции его комфортно удерживать двумя руками, а плавный спортивный спуск повышает точность выстрела», - подчеркнул универсальность оружия военнослужащий спецназа Росгвардии «Кузбасс» с позывных «Башкир».

Полученные результаты подтверждают высокие боевые качества пистолета Лебедева, его надёжность и эффективность в реальных условиях. Оружие успешно интегрируется в оснащение спецподразделений Росгвардии, обеспечивая бойцам передовые возможности для выполнения служебных задач.

Кроме стандартной версии, Лебедев разработал и компактную модификацию, сопоставимую по габаритам с пистолетом Макарова, что делает её удобной для скрытого ношения и выполнения оперативных задач. В перспективе ПЛ может полностью заменить классические модели пистолета Макарова во всех подразделениях Росгвардии, предоставляя бойцам более современное и эффективное оружие для выполнения служебно-боевых задач.

Фото: Росгвардия