Сплин поёт: «Гни свою линию», а я советую: «И помни про резервную схему»

Все резервные и транзитные схемы на щите управления Центральных электрических сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь Олег Кочнев помнит наизусть, как куплет любимой песни, а на диспетчерском пункте может запросто ориентироваться даже с закрытыми глазами.
Без малого 20 лет Олег Витальевич посвятил сложной и ответственной профессии. Начинал свою карьеру слесарем по ремонту распределительных устройств в Инском районе электрических сетей, потом, получив необходимый опыт, стал диспетчером. Сейчас каждый день он держит руку на пульсе энергетики Центра и не выпускает из рук телефона, чтобы в любой нештатной ситуации всегда оставаться на проводе.
«Каждый день диспетчер контролирует работы, которые ведутся на линиях, подстанциях и трансформаторах, изучает плановые и аварийные заявки, – рассказывает о своей профессии Олег Кочнев. – Схема электрических сетей в этом случае – незаменимый инструмент для энергетика. Это своеобразная «формула», которую специалист должен «считывать» буквально с закрытыми глазами. Помните известную песню группы Сплин «Гни свою линию», так вот, истинный энергетик всегда держит в голове альтернативное решение – запитать ее по резервной схеме».
Энергетика для Олега Кочнева – не только любимая профессия. Как говорит диспетчер, это «семейное достояние». Любовь к киловольтам и мощностям у Кочневых передается по наследству.
«Отец, который всю жизнь проработал на Беловской ГРЭС, с детства влюбил меня в профессию, – рассказывает Олег Витальевич. – Он говорил, что энергетик – это «дирижёр света», и мне как-то по-особенному волшебно представлялась такая работа. Это волшебство я даже сейчас не отпускаю, но с возрастом стал понимать: без слаженных действий профессионалов чуда не произойдет. Поэтому любой даже самый красивый снегопад для нас чреват последствиями. И как бы мы не верили в чудо, линию, вышедшую из строя, восстанавливает не Дед Мороз, а сплоченная команда энергетиков. Правая рука электромонтера – диспетчер. Именно он обеспечивает безопасность работ. В буранные и морозные дни часто приходится работать на усилении, но именно тогда понимаешь всю значимость своего дела. После таких тяжелых продолжительных смен действительно чувствуешь себя волшебником, который дарит людям свет».
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