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Сплин поёт: «Гни свою линию», а я советую: «И помни про резервную схему»

Все резервные и транзитные схемы на щите управления Центральных электрических сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь Олег Кочнев помнит наизусть, как куплет любимой песни, а на диспетчерском пункте может запросто ориентироваться даже с закрытыми глазами.

Без малого 20 лет Олег Витальевич посвятил сложной и ответственной профессии. Начинал свою карьеру слесарем по ремонту распределительных устройств в Инском районе электрических сетей, потом, получив необходимый опыт, стал диспетчером. Сейчас каждый день он держит руку на пульсе энергетики Центра и не выпускает из рук телефона, чтобы в любой нештатной ситуации всегда оставаться на проводе.

«Каждый день диспетчер контролирует работы, которые ведутся на линиях, подстанциях и трансформаторах, изучает плановые и аварийные заявки, – рассказывает о своей профессии Олег Кочнев. – Схема электрических сетей в этом случае – незаменимый инструмент для энергетика. Это своеобразная «формула», которую специалист должен «считывать» буквально с закрытыми глазами. Помните известную песню группы Сплин «Гни свою линию», так вот, истинный энергетик всегда держит в голове альтернативное решение – запитать ее по резервной схеме».

Энергетика для Олега Кочнева – не только любимая профессия. Как говорит диспетчер, это «семейное достояние». Любовь к киловольтам и мощностям у Кочневых передается по наследству.

«Отец, который всю жизнь проработал на Беловской ГРЭС, с детства влюбил меня в профессию, – рассказывает Олег Витальевич. – Он говорил, что энергетик – это «дирижёр света», и мне как-то по-особенному волшебно представлялась такая работа. Это волшебство я даже сейчас не отпускаю, но с возрастом стал понимать: без слаженных действий профессионалов чуда не произойдет. Поэтому любой даже самый красивый снегопад для нас чреват последствиями. И как бы мы не верили в чудо, линию, вышедшую из строя, восстанавливает не Дед Мороз, а сплоченная команда энергетиков. Правая рука электромонтера – диспетчер. Именно он обеспечивает безопасность работ. В буранные и морозные дни часто приходится работать на усилении, но именно тогда понимаешь всю значимость своего дела. После таких тяжелых продолжительных смен действительно чувствуешь себя волшебником, который дарит людям свет».     

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
18/12/2020
Общество
Экономика
Новости Кузбасса

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