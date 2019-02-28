Спорстмены из Анжеро-Судженска - призеры Кубка мира по ледолазанию

Антон Немов и Наталья Савицкая из Анжеро-Судженска – призеры Кубка мира по ледолазанию.
24 февраля в финале общего зачета Кубка мира по ледолазанию (альпинизм)-2019 в общем зачете в дисциплине «скорость» среди мужчин обладателем кубка мира стал мастер спорта Антон Немов. Он набрал 455 очков из 500 возможных.
Спортсмен самостоятельно тренируется в Анжеро-Судженске.
Среди женщин III место заняла подопечная Антона Немова мастер спорта Наталья Савицкая. Она набрала 326 очков.
28/02/2019
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