Спортивная школа «Олимп» в Прокопьевске стала школой олимпийского резерва

Решение о присвоении статуса «Спортивная школа олимпийского резерва» спортивной школе «Олимп» приняло Министерство спорта Российской Федерации за высокие спортивные результаты и достижения воспитанников, еще одним из критериев оценки стало наличие квалифицированных тренеров.
В учреждении развиваются четыре олимпийских вида спорта - бокс, тяжелая атлетика, плавание, каратэ. Также работают отделения пауэрлифтинга, рукопашного и универсального боев.
Под руководством 23 высококвалифицированных тренеров подготовку проходят более 1300 спортсменов. В числе воспитанников спортшколы «Олимп» победители и призеры первенств и чемпионатов России и мира. Только в 2019 году кандидатами сборной России по разным дисциплинам стали 14 человек. А преподавательский состав пополнила чемпионка мира по боксу 2019 года Лилия Аетбаева.
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