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Спортивная суббота в Кузбасскино!

12 ноября, в рамках проектов «Развивающая суббота кемеровского школьника» и «Образование через кинематограф», в Арт - зале Кузбасскино пройдет тематическое мероприятие «Спортивная суббота» для школьников города Кемерово.

Цель проекта - создание условий для развития каждого ребенка школьного возраста, как основы его успешного обучения и социализации, через привлечение интеллектуальных и социокультурных ресурсов города.

Основная идея проекта – максимально освободить школьников города от урочной деятельности в субботу и организовать для них такую информационно-образовательную среду за счет консолидации интеллектуальных и социокультурных ресурсов города, в которой каждый школьник сможет найти занятие по интересам, попробовать себя в разных профессиях, сходить с родителями в музей или театр, то есть максимально облегчить «школьную субботу», сделать ее развивающей.

Программа мероприятия  включает в себя:

Тематическую викторину, в которой ребята смогут проявить свою эрудицию, сообразительность и смекалку.

Весёлые старты, во время которых, школьники смогут почувствовать командный дух, выплеснуть энергию и показать свою ловкость.

В завершении показ фильма из областного фильмофонда, который будет подходить по возрасту и тематике мероприятия.

            Подробная информация о мероприятиях по телефону: 36-43-69.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/11/2022
Культура
Кемерово
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