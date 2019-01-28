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Спортсмены из Анжеро-Судженка успешно выступили на соревнованиях по ледолазанию

С 25 по 26 января 2018 года в городе Саас-Фе (Швейцария) состоялся этап кубка мира по ледолазанию (альпинизм). В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из 18 стран.

В дисциплине «скорость» победу одержал мастер спорта Антон Немов.

Третье место среди женщин заняла мастер спорта Наталья Савицкая (тренер Антон Немов). Спортсмены являются педагогами дополнительного образования «Станции юных туристов» (Анжеро-Судженска).

С 24 по 28 января 2019 года в Томске состоялось первенство России по альпинизму (ледолазание).  В дисциплине «скорость» среди юношей II место занял Артем Шеверев, III место — Данила Бикулов и Данила Андрюков. Среди девушек III место завоевала Елизавета Айдимирова.

В дисциплине «трудность» среди девушек III место — у Ярославы Зачиняевой.

Юношей и девушек тренируют Сергей Аглушевич, Антон Немов, Наталья Савицкая.

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kuzbassnews.ru
28/01/2019
Спорт
Топ
Анжеро-Судженск
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