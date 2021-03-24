Среди кузбасских подразделений Росгвардии прошел чемпионат по комплексному единоборству

В Новокузнецке прошел Чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по комплексным единоборствам, посвященный 210-й годовщине войск правопорядка и 5-летию Росгвардии. Участие в соревнованиях приняли 4 команды: СОБР, кемеровский и новокузнецкий ОМОН, а также вневедомственная охрана.
В соревнованиях участвовали 38 спортсменов в восьми весовых категориях от 60 до 100 килограмм. Судейство соревнований обеспечили представители Федерации комплексного единоборства Кузбасса. Принципиальное отличие комплексного единоборства от других состязаний — это проведение боев в 2 этапа. Во время первого, спортсменам необходимо одерживать вверх над противником используя ударную технику, во втором этапе бойцы бойцам необходимо состязаться в борцовском мастерстве.
В результате борьбы в командном зачете наивысшую ступень пьедестала занял новокузнецкий ОМОН. Серебро досталось команде омоновцев из Кемерова. Тройку призеров замкнули бойцы Росгвардии вневедомственной охраны. Чемпионом Управления в абсолютной весовой категории стал офицер СОБР, мастер спорта по боксу капитан Станислав П.
Судьи чемпионата отметили технику и уровень физической подготовки бойцов Росгвардии. Победители и призеры были награждены
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