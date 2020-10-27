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Старо-Урюпский СДК Тяжинского округа вошел в число победителей регионального конкурса

Представив работу, проделанную за три года, коллектив филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности стал победителем областного конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры расположенное в сельской местности». Сельский Дом культуры получил субсидию в размере 100 тысяч рублей на улучшение материальной базы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/10/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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