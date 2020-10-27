Старо-Урюпский СДК Тяжинского округа вошел в число победителей регионального конкурса

Представив работу, проделанную за три года, коллектив филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности стал победителем областного конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры расположенное в сельской местности». Сельский Дом культуры получил субсидию в размере 100 тысяч рублей на улучшение материальной базы.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Ребёнок исчез 24 октября, в субботу. Ещё вчера утром волонтёры сообщили о том, что 11-летний...
|
В результате аварии на месте ДТП до приезда скорой скончался 28-летний водитель «Тойоты»....
|
Днём 24 октября в соцсетях стали появляться посты от больных коронавирусом. По их словам, больных...
|
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, на прошлой неделе рассказавший о симптомах...