Стартовал онлайн-проект «Тяжинский видеоархив»

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

На официальном сайте учреждения ( http://cntikdd.ucoz.net/ ) в разделе «Архив видеозаписей» ( http://cntikdd.ucoz.net/index/kulturanadom/0-52 ) все желающие могут, не выходя из дома познакомиться с видеозаписями культурных мероприятий 1990-2000-х годов. Это фестивали, конкурсы, концертные программы, праздники и многое другое. Раньше для того, чтобы посмотреть эти видеозаписи, нужно было посетить центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

На данный момент на сайте учреждения доступна первая видеозапись – «Лирический вечер в Тяжине (март 1994 г.)». Оцифровка аналогового видео продолжается, причем весь процесс организован в режиме удаленного доступа. Работники культуры реализуют проект на дому. В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, видеокассеты для перевода в цифровой формат были переданы с соблюдением всех мер предосторожности.