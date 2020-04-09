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Стартовал онлайн-проект «Тяжинский видеоархив»

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (http://cntikdd.ucoz.net/) в разделе «Архив видеозаписей» (http://cntikdd.ucoz.net/index/kulturanadom/0-52) все желающие могут, не выходя из дома познакомиться с видеозаписями культурных мероприятий 1990-2000-х годов. Это фестивали, конкурсы, концертные программы, праздники и многое другое. Раньше для того, чтобы посмотреть эти видеозаписи, нужно было посетить центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
На данный момент на сайте учреждения доступна первая видеозапись – «Лирический вечер в Тяжине (март 1994 г.)». Оцифровка аналогового видео продолжается, причем весь процесс организован в режиме удаленного доступа. Работники культуры реализуют проект на дому. В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, видеокассеты для перевода в цифровой формат были переданы с соблюдением всех мер предосторожности.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/04/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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