Стартовал онлайн-проект «Тяжинский видеоархив»

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (
На данный момент на сайте учреждения доступна первая видеозапись – «Лирический вечер в Тяжине (март 1994 г.)». Оцифровка аналогового видео продолжается, причем весь процесс организован в режиме удаленного доступа. Работники культуры реализуют проект на дому. В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, видеокассеты для перевода в цифровой формат были переданы с соблюдением всех мер предосторожности.
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