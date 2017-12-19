Новости Кузбасса

ОК РУСАЛ объявляет о старте отборочного этапа всероссийской олимпиады для школьников «13-й элемент. ALхимия будущего».До 31 января школьники 5-11-х классов всех регионов страны и ближнего зарубежья могут принять участие в отборочном этапе конкурса научных работ «13-й элемент. ALхимия будущего», организованного компанией РУСАЛ и университетами-партнерами. Среди них Сибирский федеральный университет (СФУ), Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИрНИТУ), Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) и Уральский государственный горный университет (УГГУ).Всероссийский конкурс «13-й элемент. ALхимия будущего» РУСАЛ проводит с 2011 года. За этот период участниками олимпиады стали более 5 тыс. школьников. Конкурс перешагнул границы территорий присутствия компании РУСАЛ, его география охватывает почти 20 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья: Казахстана и Киргизии. Основными целями проекта являются создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, внедрение инновационных методов профессиональной ориентации школьников, популяризация среди молодежи научных знаний в области металлургии, фундаментальных наук и высоких технологий. В 2017 году проект «13-й элемент. ALхимия будущего» занял первое место в номинации «Лучшая программа (проект), способствующая развитию образования в Российской Федерации» конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности».Для участия в отборочном этапе школьнику необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и пройти комплексный тест по четырем предметам: химии, физике, математике и информатике. Тесты включают профильные вопросы по металлургии, материаловедению, горному делу, геологии. Финал конкурса – защита научно-исследовательских работ – состоится в апреле 2018 года в территориально ближайших вузах.По итогам отборочных этапов формируется глобальный рейтинг по каждому из направлений, а также лидерский рейтинг, где определяются победители и призеры. Для старшеклассников, которые станут призерами и победителями конкурса, сохраняется возможность получения дополнительных баллов при поступлении в ИрНИТУ, СФУ, УГГУ, СибГИУ на горно-металлургические специальности. Одновременно с основными испытаниями организаторы конкурса проведут дополнительный этап – разнообразные творческие конкурсы и викторины, самые активные участники которых получат ценные призы.– У олимпиады «13-й элемент. ALхимия будущего» большая история, и сегодня мы видим, как первые ее участники, успешно получив высшее образование, становятся сотрудниками РУСАЛа. Для нас этот конкурс – не просто способ в отдаленной перспективе получить талантливые кадры. Прежде всего мы решаем задачу повышения интереса молодежи к техническим специальностям, а также престижа инженерных профессий. На наших глазах растут настоящие профессионалы. Это значит, что в стране будут свои технологии и инновационные производства, – отметила директор по персоналу ОК РУСАЛ Наталия Бекетова.