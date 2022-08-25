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Столицей празднования Дня шахтера в 2025 году назван Прокопьевск

Во время рабочей поездки в Прокопьевск губернатор Сергей Цивилев назвал город следующей столицей Дня шахтера в Кузбассе.

«Прокопьевск — третий по величине город, который в 20-х годах прошлого века получил звание «Угольной жемчужины Кузбасса». Есть архивные документы, в которых указано, что когда строился Кузбасс, то Прокопьевск должен был стать столицей кузнецкого края. Прокопьевск внес большой вклад в развитие всего региона. Это настоящий город-герой. Поэтому мы присвоили ему региональное звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Наша задача — сделать город более удобным, современным и при этом сохранить уникальный исторический облик Прокопьевска для потомков. Мы приняли решение, что столицей празднования Дня шахтера в 2025 году станет Прокопьевск», — подчеркнул Сергей Цивилев.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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Прокопьевск
kuzbassnews.ru
25/08/2022
Общество
Топ
Прокопьевск

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