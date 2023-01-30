Страхователи, направляющие страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, получат экономическую поддержку

Каждый страхователь в Кузбассе имеет возможность снизить расходы на реализацию мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств обязательного социального страхования.Для этого необходимо подать заявление в Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и необходимых документов в 2023 году до 1 августа 2023 года.

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение предупредительных мер на проведение мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, не может превышать 20%сумм страховых взносов, начисленных им за 2022 год. Если страхователь направит дополнительно выделенный объем средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством, то указанные средства могут быть увеличены до 30%сумм страховых взносов.

Страхователь уплачивает страховые взносы исходя из страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком (теперь это Социальный Фонд России (СФР).

Размер скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы страхователя за три года и устанавливается страхователю с учетом состояния охраны труда (включая результаты специальной оценки условий труда, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров) и расходов на обеспечение по страхованию. Размер установленной скидки или надбавки не может превышать 40% страхового тарифа. При наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка не устанавливается.

Страховщик принимает решение об установлении скидки на очередной финансовый год не позднее 1 декабря; об установлении надбавки - не позднее 1 сентября текущего финансового года.

Установление скидки носит заявительный характер (обращение страхователя с заявлением не позднее 1 ноября текущего календарного года).

Установление надбавки осуществляется в автоматическом режиме.

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