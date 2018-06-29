Страховая компания исполнила предупреждение УФАС – перечислила доход от нарушения в бюджет

29 июня Московская акционерная страхования компания «МАКС» отчиталась в антимонопольный орган о том, что перечислила в бюджет доход в размере 353 801, 4 руб. Так компания исполнила предупреждение Кемеровского УФАС России.

Этот доход общество получило по итогам победы в электронном аукционе Сибирского управления Ростехнадзора на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в марте 2018 года. В адрес Кемеровского УФАС обратился один из участников торгов, который указал на незаконное использование этой страховой компанией заниженных КБМ по сравнению с размерами, указанными заказчиком в техническом задании. КБМ – коэффициент бонус-малус – один из параметров, определяющих стоимость полиса, который зависит от количества страховых случаев с участием водителя. Применение этой заниженной цифры позволило компании выиграть аукцион, поскольку итоговая цена, предложенная АО «МАКС», оказалась ниже, чем у остальных пятерых участников.

По итогам рассмотрения заявления антимонопольный орган 29 мая направил в адрес страховой компании предупреждение устранить причины, условия и последствия нарушения, перечислив в бюджет весь доход от заключения контракта. Общество отчиталось о том, что предупреждение исполнено.