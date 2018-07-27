Строительство школы № 160 в Тайге войдет в Стратегию – 2035

Школа №160 в Тайге закрыта в 2012 году на капитальный ремонт из-за начавшегося разрушения наружных и внутренних стен, проседания и обрушения потолков, прогнивших межэтажных перекрытий. Школа довольно старая - была введена в строй в 1953 году. Но в 2014 году ее и вовсе снесли.

Чтобы добраться в другие учебные заведения, учителя, школьники и родители вынуждены пересекать железнодорожные пути. Из местного бюджета ежегодно выделяется более 1 млн рублей на перевозку детей (учеников доставляют в школу № 2 автобусами по дополнительно введенному городскому маршруту; за шесть лет на эти цели израсходовано 10 млн рублей). Кроме того, школы №№ 2, 32, 33, 34, куда переведены ученики бывшей 160-й школы, перегружены, дети занимаются в несколько смен.

Во время рабочей поездки по городу Тайга Сергей Цивилев посетил площадку, где раньше находилась школа. Он поручил проработать вопрос включения проекта строительства школы, рассчитанной на 330 учащихся, в Стратегию – 2035, чтобы начать строительные работы как можно быстрее, уже в 2019 – 2021 годах.