Студенты Кузбасса сыграли в русский хоккей в кроссовках

Участники Кубка Кузбасса по русскому хоккею в валенках среди студенческих команд из-за непривычно теплой для ноября погоды сменили валенки на кроссовки и сыграли в «народный» вариант бенди в День народного единства.
За победу в турнире боролись более 100 спортсменов из сборных КемГУ, КемТИПП а также представители КузГТУ им. Т.Ф.Горбачева, Кемеровского государственного медицинского университета, КемГИК, Кемеровского государственного сельскохозяйственного института.
Как сообщили в департаменте молодежной политики и спорта, первое место заняла команда КемГУ, второе место команда КемТИППа, третье – КемГИК. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты.
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