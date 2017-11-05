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Студенты Кузбасса сыграли в русский хоккей в кроссовках

Участники Кубка Кузбасса по русскому хоккею в валенках среди студенческих команд из-за непривычно теплой для ноября погоды сменили валенки на кроссовки и сыграли в «народный» вариант бенди в День народного единства.

За победу в турнире боролись более 100 спортсменов из сборных КемГУ, КемТИПП  а также представители КузГТУ им. Т.Ф.Горбачева, Кемеровского государственного медицинского университета, КемГИК, Кемеровского государственного сельскохозяйственного института.

Как сообщили в департаменте молодежной политики и спорта, первое место заняла команда КемГУ, второе место команда КемТИППа, третье – КемГИК. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/11/2017
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

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