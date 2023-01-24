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Студенты СибГИУ приняли участие в подготовке города к фестивалю «Дети Азии»

15 энтузиастов вызвались убрать с Театральной площади  выпавший снег. В уборке сугробов принимали участие  студенты институтов вуза. Они  трудились под руководством председателя Объединенного совета обучающихся Ильи Селиванова. Несмотря на жесткий график сессии председатель  работал вместе с друзьями.

Это не первое «снежное» задание: в зимнюю пору студенты первого вуза Кузбасса не раз очищали  тротуары и скверы города после снегопадов, каждый сезон действовал  «Зимний десант» - молодые люди помогали деревенским бабушкам, расчищая «стежки-дорожки», и не только на подворье, но и на социальных объектах поселков.

 

 

Фото: СибГИУ

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kuzbassnews.ru
24/01/2023
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