Студенты СибГИУ приняли участие в подготовке города к фестивалю «Дети Азии»

15 энтузиастов вызвались убрать с Театральной площади выпавший снег. В уборке сугробов принимали участие студенты институтов вуза. Они трудились под руководством председателя Объединенного совета обучающихся Ильи Селиванова. Несмотря на жесткий график сессии председатель работал вместе с друзьями.

Это не первое «снежное» задание: в зимнюю пору студенты первого вуза Кузбасса не раз очищали тротуары и скверы города после снегопадов, каждый сезон действовал «Зимний десант» - молодые люди помогали деревенским бабушкам, расчищая «стежки-дорожки», и не только на подворье, но и на социальных объектах поселков.

Фото: СибГИУ