Студенты Сибирского политехнического техникума побывали в гостях у транспортных полицейских

Возможность почувствовать себя в роли сотрудников транспортной полиции Кузбасса представилась студентам Сибирского политехнического техникума в рамках Всероссийской акций «Студенческий десант». Погружение в профессию транспортного полицейского началось для «десантников» со встречи с представителями оперативных подразделений, отделения по делам несовершеннолетних и кадровой службы. А наибольший восторг студентов вызвала лекция эксперта-криминалиста, который рассказал о содержании своего чемодана с множеством инструментов для изъятия улик с места преступления. Ребята попробовали себя в роли сотрудников экспертно-криминалистической службы, самостоятельно сняли отпечатки пальцев сокурсников. Познавательная экскурсия продолжилась в линейном отделении полиции в аэропорту города Кемерово, где студентов познакомили с работой технических средств, используемых сотрудниками транспортной полиции в повседневной службе. Врио начальника Кузбасского ЛУ МВД России полковник полиции Артем Кирпиченко рассказал будущим выпускникам о порядке поступления в учебные заведения МВД России, о различных направлениях деятельности сотрудников полиции, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам на учебу и службу. По окончанию мероприятия стражи правопорядка вручили всем участникам акции буклеты с информацией об учебных заведениях системы МВД России. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России