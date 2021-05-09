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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в акции «Торт для победителей»

Торт, испеченный ребятами, обучающимися по специальности «Повар, кондитер» вручили жительнице блокадного Ленинграда Евгении Ивановне Гладиковой из поселка Нововосточный.
С четырех лет она воспитывалась в детском доме. В 1941 году на летних каникулах всех ребятишек отправили за город. Уже в июне детей вернули в Ленинград, так как началась Великая Отечественная война. Позднее Евгению Ивановну вместе с другими воспитанниками детдома эвакуировали из блокадного Ленинграда по «дороге жизни» через Ладожское озеро.
Евгения Ивановна Гладикова поблагодарила студентов за сладкий сюрприз и прочитала им несколько стихотворений собственного сочинения.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/05/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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