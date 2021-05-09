Студенты Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в акции «Торт для победителей»

Депутат Московской областной думы Андрей Голубев поздравил озерчан с Днём Победы Вы отстояли свободу и подарили нам жизнь, дали возможность мирно жить и трудиться на родной земле.

Мэр Кемерова проверил работы по обновлению северного въезда в город Мэр Кемерова Илья Середюк проверил ход работ по обновлению северного въезда в город. Они были...

Неизвестные завалили могилы деревьями в Кузбассе Жители Таштагольского района пожаловались в Сети на неизвестных, которые срубили деревья на...