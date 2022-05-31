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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума вошли в число победителей межрегионального фестиваля «Я помню! Я горжусь!»

В номинации - конкурс чтецов «Священный бой поэзии строкой» Екатерина Казакова заняла первое место. Анжелика Гутарова на втором месте в номинации - творческая программа «Прославить подвиг храбреца - и честь и доблесть для певца». Даниил Пушкарев занял 3 место в номинации - конкурс рисунков «Рисуем Победу!».
Организаторы заочного фестиваля, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне – Министерство образования Кузбасса, некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и Прокопьевский строительный техникум.

Образование
Прокопьевск
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kuzbassnews.ru
31/05/2022
Образование
Прокопьевск
Тяжин

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